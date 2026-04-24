５月１日に開幕するバレーボールのＳＶリーグ男子のチャンピオンシップ（ＣＳ）進出会見が２３日、都内で行われ、参加６チームの代表選手が出席した。レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリー・高橋藍主将は連覇に向け「ＲＳは優勝したが、そこは通過点。まずは挑戦者の気持ちでいる」と意気込んだ。ＲＳは４０勝４敗と圧倒的な強さを見せて初優勝。ＣＳ制覇に向け、現在肉体改造中だ。普段から自炊をする高橋は「ぶっ込む