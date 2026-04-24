ノルディックスキー複合男子の五輪６大会連続出場の渡部暁斗さん（３７）が２３日、都内の日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）を訪問して橋本聖子会長に引退を報告した。「ＪＯＣがあったから五輪に出られた。ねぎらいの言葉をもらえてありがたかった」と感謝した。また自身最後のジャンプと、気候変動について考える場を掛け合わせたイベントの実施を発表。自転車でサイクル発電を行い、発生した電力でリフトを起動させて渡部さ