2025年度に新潟県内で発生した企業倒産は138件となり、年度としては、2012年度以来13年ぶりに130件を超えたことが分かりました。一方、負債総額は146億3900万円で、前年度比では11.9％減少しています。 ■件数は増加、負債総額は減少 民間の信用調査会社・東京商工リサーチ新潟支店のまとめによりますと、年度ベースで倒産件数は増加した一方で、負債総額は減少。これは、大型倒産よりも比較的規模の小さい倒産が