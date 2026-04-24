営業運転を開始した柏崎刈羽原発6号機について、稲垣所長は「あくまでスタートである」として事故に備えた所員の訓練などを強化していく考えを示しました。 今年1月に再稼働した東京電力・柏崎刈羽原発6号機をめぐって、東京電力は当初、2月の営業運転再開を目指していました。 しかし、機器のトラブルが重なり2度にわたる延期を経て、4月16日に約14年ぶりに営業運転を再開しました。 23日、会見を開いた柏崎刈羽原発の