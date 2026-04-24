まもなく始まる大型連休。新潟市の旅行会社では例年にはない傾向が見られています。その背景にあるのはガソリン価格の高騰です。今年の大型連休は平日を2度挟むことから休みの取りかたも人それぞれです。 【桶屋美圭アナウンサー】 「まもなくやってくる大型連休。街の皆さんはどんな予定を立てているのでしょうか？」 【街の人】 「5連休くらい。津南町の実家に帰る」 【街の人】 「ちょっと分けて4連休を2回いただいて