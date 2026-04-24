ラグビーのリーグワン・神戸が２３日、神戸市内の練習場で公開練習を行った。同リーグの日本出身選手の出場機会を増やす新たな選手登録規定に対し、海外出身で日本国籍を取得した選手が心境を明かした。日本代表キャップ２８で２０１９年のＷ杯で初の８強入りに貢献したラファエレ・ティモシー（３４）は「扱いがひどいのではないか」と意見し、デイブ・レニーＨＣ（６２）も「再検討するのに遅いとは思わない」と異議を申し立