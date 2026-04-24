◇パ・リーグ西武3−4ソフトバンク（2026年4月23日ベルーナD）西武は3年ぶりのソフトバンク戦同一カード3連勝を逃した。1―1の7回1死一、三塁で近藤の中犠飛で勝ち越し点を与えた。2―4の9回には山村の内野ゴロの間に得点し1点差に迫ったが、最後は2死三塁で代打のドラフト1位・小島が遊直に倒れた。連勝は3で止まったが、ソフトバンクに今季は4勝2敗。西口監督は「負けはしたが、最後の最後までいい形がつくれている