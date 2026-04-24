フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した坂本花織さん（２６）が２３日、都内の味の素本社を訪問し「食事面のサポートをいただいて大きく体調を崩すのが減った。日々の練習を充実できた」と感謝した。昨季は体調不良で計４０日間も練習を休んだというが、同社の食事サポートを受けた今季、体調を崩したのはたった１度。「平昌五輪と北京五輪は胃腸炎になって救急車で運ばれたが、（今