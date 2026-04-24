【経済指標】 【米国】 ＊米新規失業保険申請件数（4月11日週）21:30 結果21.4万人 予想21.0万人前回20.8万人（20.7万人から修正） ＊米製造業PMI（4月・速報）22:45 結果54.0 予想52.5前回52.3 ＊米非製造業PMI（4月・速報）22:45 結果51.3 予想50.6前回49.8 ＊米コンポジットPMI（4月・速報）22:45 結果52.0 予想50.6前回50.3 【カナダ】 ＊鉱工業製品価格（3月）21:30 結