巨人の石塚裕惺内野手（２０）が２３日、積極的な姿勢とフルスイングを貫く考えを明かした。この日は中日戦（２２日・前橋）が行われた群馬から帰京。「（１軍に）いれたらいいですね。引き続き頑張ります」と穏やかに語った。不動の遊撃手・泉口が２１日、脳しんとう特例措置で登録抹消となり、緊急昇格。同日に１軍に合流すると、２２日の同戦では「３番・遊撃」でプロ初スタメン。２回にプロ初の長打となる２点三塁打を放ち