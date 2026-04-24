◆パ・リーグ西武３―４ソフトバンク（２３日・ベルーナドーム）西武はソフトバンクに競り負け、惜しくも今季初の同一カード３連勝とはならず。敗戦の中でも、古賀悠斗捕手の存在感が光った。２戦連続の「７番・捕手」で先発出場。打っては、２回１死三塁の先制機こそ空振り三振に倒れたが、１点を追う５回無死二塁では遊撃への内野安打でチャンス拡大。７回一死一塁、９回無死一、二塁では「自分の仕事なので。なんとか点が