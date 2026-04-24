◆米大リーグナショナルズ２―７ブレーブス（２３日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ナショナルズのＪ・ウッド外野手（２３）が、本拠のブレーブス戦でナ・リーグ１０号一番乗りを果たした。２０１センチの大型左打者はメジャー２年目だった昨季３１本塁打を放ったものの２１１三振を喫した。今季も２６試合で３９三振を喫しているが、１番に定着して本塁打が飛躍的に増えた。この日は初回先頭打者で初球アーチを