驚異の勝率を誇る本拠でやり返す。オリックスは前日22日に今季初の単独首位に浮上。23日のロッテ戦（ZOZOマリン）は今季2度目の降雨中止となった。岸田監督は無情の雨も前向きに捉えていた。「ちょっとリフレッシュできる時間になったかも分かりませんけどね」選手たちは球場に隣接する室内練習場で軽めの調整を行い、その後帰阪した。24日からは京セラドームで日本ハム3連戦。今月3日からの同3連戦は敵地のエスコンフィール