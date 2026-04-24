◇セ・リーグ広島0―2ヤクルト（2026年4月23日マツダ）先発した広島の岡本は一発に泣き、5回2失点で今季初黒星を喫した。5回2死から長岡に四球を与え、次打者・サンタナには高め148キロ直球を右中間席に決勝弾を運ばれた。先発2試合含む登板3試合計14イニングで1失点と安定した投球を続け、臨んだ今季3度目の先発でも勝利はお預け。「全力で腕を振って、甘くなったのは制球力不足。本塁打だけはダメなところで打たれた