YouTubeチャンネル登録者数56万人を超えるママ芸人が『相席食堂』（ABCテレビ）初登場！今年ディナーショーも開催した彼女が歌声を披露すると、その等身大の歌詞に女性たちが号泣する場面が……。 【TVer】「何回も流すなよ、こんな恥部を！」ブラマヨ小杉の“やらかし”に千鳥大爆笑 今回長野県・飯綱町を訪れたのは、クワバタオハラのくわばたりえ。飾らない子育て姿が人気だというYouTubeチャンネル「バタ