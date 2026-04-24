オリックス・大城滉二内野手（33）が23日、左足首痛のため出場選手登録を抹消された。22日ロッテ戦で右翼への二塁打を放つも、二塁ベースを回る際に負傷し、代走を送られて交代となっていた。ロッテ戦の雨天中止を受け、取材に応じた岸田監督も、最短10日の復帰について「どうでしょうかね…」と悲観的な口ぶり。野手では開幕前の頓宮裕真、杉本裕太郎の離脱に加えて、開幕後にはアピールを続けていた杉沢龍が右手尺骨骨折、昨