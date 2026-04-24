「ＤｅＮＡ（降雨中止）阪神」（２３日、横浜スタジアム）雨降って−チーム固める。阪神・梅野隆太郎捕手（３４）が２３日、横浜遠征中だった１軍に今季初めて合流した。この日予定されていたＤｅＮＡ戦は雨天中止となり、横浜スタジアムで行われた指名選手による練習に参加。代わって嶋村らが登録抹消となり、１軍捕手陣は全員３０代の経験豊富な３人となった。今季２度目の２連敗から一夜明け、緊急テコ入れで再進撃の体制を