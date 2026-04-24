◇セ・リーグ広島0―2ヤクルト（2026年4月23日マツダ）不振の広島・ファビアンが24日に出場選手登録を外れ、2軍で再調整することになった。開幕カードの中日3連戦こそ好スタートを切ったが、以降に出場した15試合は打率・094（53打数5安打）と絶不調。この日のヤクルト戦後に本人と新井監督、藤井ヘッドコーチが話し合って決断した。2軍降格は来日2年目で初。藤井ヘッドは「攻守で迷っているように見えていたので抹消