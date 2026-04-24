◇セ・リーグ広島0―2ヤクルト（2026年4月23日マツダ）広島・小園海斗内野手（25）が23日、ヤクルト戦で出場19試合目にして初のマルチ安打を記録した。前日22日の同戦で右手甲に死球を受け途中交代。状態が心配された中で先発出場し連続試合安打を5に伸ばすなど奮起した。チームは2試合連続零敗を喫し22イニング連続無得点で借金も今季ワースト6に膨らむ中、背番号5の復調気配は希望の光だ。小園の調子が上向き始めた