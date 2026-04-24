印象に残ったプレーを阪神選手当事者に振り返ってもらう新企画「神プレー」（随時掲載）。初回は２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）で、一塁から坂本の単打一本でホームに生還した、福島圭音外野手（２４）を取り上げる。自慢の脚を生かしたシーンと、走塁への意識について話を聞いた。とにかく速かった。２１日のＤｅＮＡ戦、二回の攻撃。福島は２死から左前打で出塁すると、続く坂本の４球目でスタートを切った。最初は盗塁も意識し