「ＤｅＮＡ（降雨中止）阪神」（２３日、横浜スタジアム）阪神の藤川球児監督（４５）が２３日、ＤｅＮＡ戦の雨天中止を受け、主力メンバーを即座に帰阪させた。特に坂本、佐藤輝、森下のＷＢＣ出場メンバーについて、体と心の両面から疲労を考慮。「昔とは少し違う」と固定観念には縛られず、独自のマネジメントでベストパフォーマンスを導く。午後２時３０分に中止が決まると藤川監督は、球場に向かうバス１便を宿舎に戻し