開催：2026.4.24 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 2 - 7 [ブレーブス] MLBの試合が24日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとブレーブスが対戦した。 ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するブレーブスの先発投手はＪＲ・リッチーで試合は開始した。 1回裏、1番 ジェームズ・ウッド 初球を打ってライトスタンドへのホームランで