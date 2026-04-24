開催：2026.4.24 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 5 - 4 [ブリュワーズ] MLBの試合が24日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとブリュワーズが対戦した。 タイガースの先発投手はタリク・スクバル、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロートで試合は開始した。 1回裏、4番 ライリー・グリーン 初球を打って左中間スタンドへ