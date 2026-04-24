全国一斉の学力調査が北海道内でも実施されています。２０２７年からはオンラインでの実施となる予定で、２０２６年が最後の筆記試験となります。２０２６年の「全国学力・学習状況調査」は、道内では合わせておよそ１４００校で実施され、小学校６年生と中学校３年生およそ７万３０００人が対象となっています。小・中ともに国語と算数・数学の試験を実施するほか、中学生は英語の試験も実施するということです。２０２７年からは