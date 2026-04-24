◇男子ゴルフツアー前澤杯第1日（2026年4月23日千葉県MZGC（6652ヤード、パー72））女子ツアー通算5勝で主催者推薦で男子ツアー初参戦の青木瀬令奈（33＝リシャール・ミル）が5バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの71で回り71位発進ながら、女子選手としてツアーで初めてアンダーパーを記録した。初優勝を狙う中西直人（37＝国際スポーツ振興協会）が63で回り単独首位に立った。今大会は予選カットなしで争う。青木が女