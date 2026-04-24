俳優の白洲迅（33）が23日、24日開始のテレビ朝日主演ドラマ「余命3ヶ月のサレ夫」（金曜後11・15）の制作会見に出席した。病で余命宣告され、妻には不倫され「心優しきどん底系・サレ夫」とも称される役どころに「悲劇の多重奏。そんなに奏でないでほしい」と苦笑い。そんな主人公を支える後輩役の庄司浩平（26）から「悲しみのトータルパッケージ系主人公」とイジられると「プラスアルファしなくていいのよ」と返して、笑い