ロッテはZOZOマリンでのオリックス戦は雨天中止。阪神から現役ドラフトで加入した井上と、池田、東妻が1軍に合流した。25日のソフトバンク戦（熊本）で出場選手登録される見込み。井上はファーム・リーグで打率・308、3本塁打、東地区トップの16打点の好成績を残し、初の1軍昇格。サブロー監督は「攻めていく姿勢が弱い時があるので活性化してくれたら」と期待。右の大砲候補は「呼ばれたからには、しっかり結果を」と意気込ん