巨人・田中将が「恩人」に肩を並べる。24日のDeNA戦に先発する右腕は、川崎市のジャイアンツ球場でブルペン入りして調整した。ヤンキースで1年間同僚だった黒田博樹氏に並ぶ歴代2位の日米通算203勝に向け「普通にやるだけです」と自然体を強調した。メジャー1年目の14年に共にプレー。「自分にとって大きな助けになった。疑問に思ったことを自分の言葉でお話しできるのは凄く大きかった」と感謝する。米国の野球や文化に溶け込