【2026W杯北中米大会最高の景色を見に行こう】昨年11月にA代表デビューしたベルギー1部シントトロイデンの日本代表FW後藤啓介（20）。W杯メンバー入りすれば、FWとしては日本最年少出場となる。1メートル91の大型ストライカーが抱く大志とは――。スポニチ本紙の独占インタビューに応じ、幼少期に作成したマンダラチャートを再現し、9つの目標を掲げた。（取材・構成滝本雄大）記者からスケッチブックを渡された後藤が、