日本マクドナルドは、ハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」を期間限定で販売中。第2弾がきょう24日から5月7日の期間、展開される。【画像】メガロドンがドン！“、輸送車ほか第2弾アイテム（一覧）ハッピーセット「トミカ」は、人気のはたらくクルマや、新型レーシングカー「GR GT3」、マクドナルドオリジナルのバスなどの8種とひみつのおもちゃ1種の全9種をラインアップした。手転がしで遊べるほか、さま