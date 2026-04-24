timeleszの菊池風磨（31）が23日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（木曜深夜0・15）に出演。ジビエ料理について思うことを明かした。この日は、食べた食材が「高級」か「激安」かを当てる人気企画「ピンキリ人狼」を放送。最初の問題として「馬刺し」が登場すると、菊池は「本当にうまいジビエって、最終的に牛（肉）とかに近づいていく気がするんですよね。臭みや癖がなくなって……」と、高級