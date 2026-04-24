救急医療を守るためには、軽症者による安易な救急車の利用を抑制せねばならない。乱用を防ぐには、「有料化」も視野に入るのではないか。昨年の救急車の出動件数は全国で７６９万件、搬送された人は６７６万人だった。いずれも前年をわずかに下回ったが、１０年前と比べると出動、搬送ともに１００万件以上増えている。救急体制の充実は、生活を守るうえで不可欠だが、現実には搬送者の半数は軽症者が占めている。小さな切り