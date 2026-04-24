英国では「ユニバーサル・アクセス権」スポーツ中継のインターネット配信を巡り、政府が、人気の高いスポーツ大会の放送のあり方を考える有識者会議を設立することが２３日、わかった。国民が手軽に視聴し、スポーツに親しめる環境を検討する。関係者によると、有識者会議は、スポーツ庁と総務省が早ければ５月に設け、スポーツ界や放送界の関係者らで議論する。国内では従来、地上波のスポーツ中継が定着していたが、近年は