俳優の白洲迅、桜井日奈子がテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（毎週金曜後11：15）放送直前会見に登場。きょう24日からスタートする本作で衝撃的な設定の役どころを演じたことについて語った。【全身ショット】ラインが綺麗…！黒のドレスで登場した桜井日奈子国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛