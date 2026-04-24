MBSは29日午後11時56分から、新番組『月イチ水曜LIVE渋谷凪咲がスポーツキャスター!?』を生放送する。【画像】スポーツ新聞風…マイクを向けるピンクスーツ姿の渋谷凪咲同局では4月から「MBS火ダネプロジェクト」と銘打ち、大規模な企画開発を開始。将来のMBSのタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティやスポーツ、ドキュメンタリーなど、幅広いラインナップで届ける。その第3