◇男子ゴルフツアー前澤杯第1日（2026年4月23日千葉県MZGC（6652ヤード、パー72））ツアー自己最少スコアを1打更新した中西直人は「飛距離こそ武器。ドライブ・イズ・マネーと信じている」と上機嫌だった。今季は両手を離して握るスプリットハンドと片手打ちの練習に取り組み、飛距離が25ヤード以上も伸びた。そのアドバンテージを生かし9バーディーを奪い、22年三井住友VISA太平洋マスターズ以来2度目の首位発進。プロ1