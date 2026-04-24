ミラノ・コルティナ冬季オリンピック・パラリンピックTEAM JAPAN応援感謝パレード（25日開催）に向けて、フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）・木原龍一（33）らメダリストがコメントした。【写真を見る】りくりゅう「初々しい感じになる」冬季五輪初のパレード、朝9時の開催に坂本花織「早起きは三文の徳（笑）」冬季五輪初となる銀座のパレードに参加する“りくりゅう”の三浦は「多