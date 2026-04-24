日米関税交渉の合意に基づく３６０億ドル（約５・７兆円）規模の対米投資の第１弾を巡り、３メガバンクが事業向けに計３・６兆円程度の融資を行う方向で検討していることが２３日、わかった。残りは政府系金融機関の国際協力銀行（ＪＢＩＣ）を中心に拠出する方向で調整が進んでおり、第１弾の投資の履行に向けた資金の手当てにめどがつくことになる。複数の関係者が明らかにした。三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の