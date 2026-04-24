サッカーW杯開幕を6月11日に控え、各参加国で代表メンバー争いが話題になっている。ブラジルで注目を集めているのがネイマール。度重なる負傷に悩まされ、23年10月を最後に代表招集から遠ざかっているが、同国歴代最多の79得点を挙げている34歳のストライカーは人気が高い。ブラジルが3月の親善試合でフランスに敗れた際はスタンドからネイマール・コールが発生。質問を受けたアンチェロッティ監督が「今ここで全てを出し尽くし