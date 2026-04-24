日本マクドナルドは、ハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」を期間限定で販売中。第2弾がきょう24日から5月7日の期間、展開される。【画像】「サンリオ」第2弾のアイテム（一覧）ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」は、サンリオのキャラクターたちとコラボレーションし、それぞれのキャラクターが好きなことや得意なこと、夢にフィーチャーしたおもちゃ。サンリオキャラクターズの世界観を楽しみながら