アメリカのトランプ大統領がイラン指導部の「分裂」に言及したのに対し、イラン側は「結束によって侵略者に後悔させる」などと「分裂」を否定し、反発しました。トランプ大統領は23日、SNSで「いまイランは自分の国の指導者が誰なのかさえ分からない極めて困難な状況に陥っている」としたうえで、「戦場で惨敗続きの“強硬派”と名ばかりの“穏健派”が内紛を起こしている」などと投稿しました。これに対し、イランのペゼシュキア