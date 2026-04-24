俳優白洲迅（33）が主演するテレビ朝日系ドラマ「余命3ケ月のサレ夫」（24日スタート、金曜午後11時15分）の取材会が23日、都内の同局で行われた。余命宣告を受けた夫に追い打ちをかけるように妻の不倫が発覚。息子の未来のために、“サレ夫”が妻と不倫相手への復讐（ふくしゅう）に突き進む物語。白洲の会社の後輩を庄司浩平（26）、同期社員を新川優愛（32）、妻を桜井日奈子（29）、不倫相手を高橋光臣（44）が演じる。「守り