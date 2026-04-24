敵地ジャイアンツ戦に出場米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場する。前日は投手として6回5安打無失点と快投。ジャイアンツのトニー・ビテロ監督は試合後、大谷から受けた衝撃を口にしていた。敵将は試合後会見で、思わず笑いながらも敬意をこめてこう口にした。「オオタニのマウンドでの投球に少し腹を立てている。春季キャンプで見たものとは全く違って