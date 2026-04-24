女優の新川優愛、俳優の高橋光臣が２３日、都内で、白洲迅主演のテレビ朝日系連続ドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（２４日スタート、金曜・後１１時１５分）の放送直前会見に出席した。最近起きた悲劇を聞かれた２人だったが、「子どものおもちゃで手を負傷」（新川）、「キャンプで指を切る」（高橋）と回答。まさかの負傷かぶりだった。薬指に３針縫うケガを負った高橋は「家族でキャンプに行った時にカレーを作ろうとジャガ