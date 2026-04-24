俳優の庄司浩平が２３日、都内で、白洲迅主演のテレビ朝日系連続ドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（２４日スタート、金曜・後１１時１５分）の放送直前会見に出席した。演じるのは余命宣告され、嫁の不倫に苦しむ主人公（白洲）の部下で、公私ともに支える男。夫婦のシリアスなシーンが続くドラマの場を和ませる役目も果たすことから「今日までヒロインかなと思っていた」とボケ、「今日だけはこの中で一番かわいくいたい」とちゃ