女優の桜井日奈子が２３日、都内で、白洲迅主演のテレビ朝日系連続ドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（２４日スタート、金曜・後１１時１５分）の放送直前会見に出席した。演じるのは、余命宣告を受けた夫（白洲）との関係の裏で、年上社長と不倫する女。初の悪役に「これまで健気（けなげ）でハッピーな役が多かったので、悪女デビューにはハードルが高い役だなと思った。プロデューサーさんや事務所からは『楽しんでほしい』と言