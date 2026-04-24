俳優の白洲迅が２３日、都内で主演するテレビ朝日系連続ドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（２４日スタート、金曜・後１１時１５分）の放送直前会見に出席した。がんで余命宣告され、妻（桜井日奈子）にも浮気される夫役。「タイトルが全て説明してくれているけど、絵に描いたような幸せな家庭を持ち、愛する妻がいて、大切な子どもがいて、夢である建築の仕事に就けて幸せなところから、がんが分かり、余命宣告され、妻の浮気も発