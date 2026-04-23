MOBYをご覧の皆様、こんにちわ！ツーリングに求めるものはとにかく「非日常」な男、さすライダーです。 やはりせっかく愛車とツーリングをするなら、日常とは異なる環境に身を置きたいもので…旅先では積極的に非日常を追い求める僕ですが…今回はそんな僕の中で「非日常ランキングぶっちぎりNo.1 in 北海道」な道をご紹介したいと思います！ その名も「白い道」はライダーのSNSでバズりまくっている