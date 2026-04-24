巨人の田中将大投手（３７）が２４日のＤｅＮＡ戦（横浜）で広島、ヤンキースなどで活躍した黒田博樹氏に並ぶ日米通算２０３勝を目指して先発する。今季３試合に先発し２勝０敗。ＤｅＮＡ３連戦のカード初戦を任された右腕は、記録は意識せずに「自分がどう投げるか、だけ」。自然体で力を発揮し、チームの先陣を切ることを誓った。いつもと変わらずに、田中将は淡々と腕を振った。Ｇ球場で先発練習に参加して最終調整。２４日