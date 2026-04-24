◆パ・リーグロッテ―オリックス（２３日・ＺＯＺＯマリン）＝雨天中止オリックス・大城滉二内野手（３２）が２３日、出場選手登録を抹消された。２２日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で初回に二塁打を放ち、走塁時に左足首付近を負傷。少なくとも１０日間で、復帰は見込めないと判断された。大城はここまで１０試合で打率３割１分３厘、３打点を記録。内野のスペシャリストとして欠かせなかった。野手では杉沢が右手首骨折、広岡は